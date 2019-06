36 West-Vlaamse bedrijven ontvangen certificaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen CDR

21 juni 2019

Na een jaar intensief werken aan de implementatie van duurzaam ondernemen binnen hun organisatie, ontvingen 36 West-Vlaamse bedrijven het jaarcertificaat 2019 van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “Een bekroning voor hun beleid en realisaties rond duurzaam ondernemen het afgelopen jaar”, aldus Bert Mons, algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. De 36 West-Vlaamse bedrijven die in Ter Eeste in Roeselare het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst namen zijn Abriso, KAMO, Ardo, Kringloopcentrum Leefbaar Wonen, Barias Frozen Food Co-packing Expert, Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen, Betafence Belgium, Mariasteen, Biostoom, Milcobel – Ysco, Bouwbedrijf Furnibo Milcobel cvba – Kallo, Cargill GEOS, Milcobel cvba – Moorslede, Daikin Europe, Milcobel Drinks, Degels Metal, Mowi Belgium, Delaware, Pepsico Veurne/Veurne Snack Foods, Dupontcheese, Prosafco, Elicio, REO Veiling, Fermette, ’t Veer, Nv Frans Hanssens – Hanssens Catering, TE Connectivity Belgium, Inagro, TUI Belgium, Ingenium, TVH – Thermotte & Vanhalst IWVA, Vandecasteele Houtimport, KeyPharm en WAAK. Daarnaast bevestigden vier nieuwe bedrijven hun engagement om deel te nemen aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen: Wasserij Cailliau, Hydro Extrusion & Hydro Precision Tubing Lichtervelde, Carpentier Hardwood Solutions en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.