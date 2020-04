35-jarige man bedreigt uitbater Vagant met schroevendraaier Alexander Haezebrouck

29 april 2020

17u07 0 Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare moest zich maandag verantwoorden voor bedreigingen en slagen in Roeselare. De uitbater van café De Vagant op het Polenplein in Roeselare werd door de man bedreigd met een schroevendraaier. Hij staat ook terecht voor verschillende feiten van opzettelijke slagen en verwondingen.

De 35-jarige man stapte op 20 januari café De Vagant op het Polenplein in Roeselare binnen. Omdat hij er eerder al voor overlast had gezorgd werd hem al snel verzocht de zaak te verlaten. “Hij haalde daarna een schroevendraaier uit en bedreigde de uitbater”, zei het openbaar ministerie. “Wil je dood misschien?”, voegde hij eraan toe. Op camerabeelden was te zien hoe beklaagde Ivan B. bij het buitengaan zijn schroevendraaier in een vuilnisbak gooide. In 2018 verzette de man zich al eens erg hevig toen de politie hem in Roeselare naar de cellen overbracht. De man werd tijdens een controle betrapt op het rijden onder invloed. Hij had een halve fles appeljenever naar binnen gekapt en hij kon ook geen geldig rijbewijs voorleggen. “Tijdens het overbrengen van de man naar de cellen sloeg hij met zijn hoofd tegen het dienstvoertuig en beet in de bil van een agent”, zei het openbaar ministerie. Hij moet zich ook nog verantwoorden voor twee feiten van opzettelijke slagen en verwondingen in Roeselare. Eén keer gaf hij een andere man een kopstoot, een andere keer sloeg hij een man in een rolstoel. Voor de feiten in De Vagant riskeert Ivan B. drie maanden cel en 400 euro boete. Voor de andere feiten één jaar cel en 800 euro. Ivan B. zit op dit moment in de gevangenis voor feiten van intrafamiliaal geweld. Vonnis op 27 mei.