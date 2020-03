31 coronapatiënten in AZ Delta, 5 op intensieve zorgen Chatrobot voor vragen, extra helpende handen nog altijd nodig LSI

21 maart 2020

15u31

Bron: LSI 0 Roeselare Ziekenhuis AZ Delta verzorgt op zaterdag in haar campussen in Roeselare, Menen en Torhout in totaal 31 coronapatiënten. Dat is een stijging met zo’n 50% in vergelijking met vrijdag, toen het aantal bevestigde gevallen op 20 afklokte. Vijf patiënten liggen op intensieve zorgen.

In de drie campussen liggen in totaal 65 patiënten met een vermoeden van besmetting met het COVID 19-virus. 31 gevallen zijn bevestigde coronabesmettingen. Het aantal doden in campussen van AZ Delta is voorlopig beperkt tot 1, de 89-jarige Godelieve Hylebos uit Ardooie die donderdag overleed.

AZ Delta breidde haar corona afdelingen in hun campussen uit om de toestroom van toekomstige patiënten aan te kunnen. In Roeselare zijn er twee tenten bijgekomen die sinds vrijdag in gebruik zijn genomen. Eén tent is bedoeld voor uitvoeren van een triage waarbij de verschillende patiëntengroepen gescheiden worden volgens dringendheid en mogelijke besmetting. De tweede tent dient om extra capaciteit te voorzien voor de evaluatie en behandeling van coronapatiënten. Als een patiënt moet opgenomen worden en mogelijk positief test op corona, wordt hij opgenomen op een isolatieafdeling voor mogelijk besmette patiënten. Daar wordt de patiënt verder behandeld wordt in afwachting van het testresultaat. Als de test uitwijst dat de patiënt besmet is met het coronavirus dan gaat die patiënt naar de aparte afdeling voor besmette patiënten voor verdere verzorging. Ook de spoeddiensten zijn ondertussen opgesplitst in een gedeelte corona en een gedeelte voor al de rest. Ook het aantal medewerkers die zich met coronapatiënten bezig houden, is opgetrokken.

Chatrobot en extra helpende handen

Het ziekenhuis benadrukt wel dat wie zich ziek voelt, moet hoesten of ademhalingsproblemen heeft, nog altijd eerst de huisarts moet bellen. De huisarts zal dan inschatten of je je moet aanmelden bij een triagecentrum of niet. Op de website van AZ Delta staat intussen een chatrobot die antwoordt geeft op vragen over mogelijke klachten, de COVID19-symptoomchecker (blauwe balk aan de rechterkant). Het ziekenhuis zoekt nog altijd extra helpende handen met ervaring op intensieve zorg, spoed, midcare of de ontwaakzaal. Contact opnemen kan via extrapersoneelcorona@azdelta.be. Geef daar je persoonlijke gegevens en ervaring mee.