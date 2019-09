300 kinderen van drie Arkorumscholen ‘strappen’ samen door de stad Sam Vanacker

20 september 2019

15u19 4 Roeselare In zowat alle Vlaamse scholen werd vrijdag duchtig gestapt, gestept en getrapt naar aanleiding van de jaarlijkse Strapdag. Ook in het Roeselaarse straatbeeld viel dat duidelijk te zien en te horen, want scholengroep Arkorum organiseerde voor het eerst een ‘Straprun’ tussen de drie vestigingen van de groep.

Driehonderd lagereschoolkinderen liepen vrijdagnamiddag tussen en ook door de scholen in de Rodenbachstraat, het Polenplein en de Zuidstraat. Bij het doorkruisen van de scholen werden de kinderen aangemoedigd door de 160 kleuters van alle drie de vestigingen. “Een enorm succes en nu al ligt vast dat we dit volgend jaar opnieuw gaan doen”, zegt directeur William Doom. “Met deze actie hebben we laten zien dat we de veiligheid in de schoolomgevingen belangrijk vinden, terwijl we ook tonen dat we ondanks de geografische spreiding eigenlijk samen één grote school vormen. We brengen een positieve boodschap van constructief samenwerken. Daarom lieten we de leerlingen van de verschillende vestigingen ook door de scholen van hun leeftijdsgenoten lopen. We dromen er trouwens nog altijd van om ooit op één locatie in Roeselare een grote vrije centrumschool te vormen.”