300 keer meer kankerverwekkend chroom 6 dan toegelaten in de Mandel na hevige bedrijfsbrand: “Deze stof wil je echt niet in je lichaam hebben”

Roeselare

In het water van de Mandel is, na de brand die afgelopen weekend het Roeselaarse bedrijf Belcroom in de as legde , liefst 300 keer meer chroom 6 gemeten dan toegelaten is. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen. Het goedje, dat uiterst giftig, kankerverwekkend en bijzonder milieuvervuilend is, kwam met het bluswater in de riolering terecht. “Deze stof wil je echt niet in je lichaam hebben”, zegt toxicoloog Jan Tytgat. Wat de concrete gevolgen zijn op het vlak van milieu moet nog blijken, maar de toestand is ernstig. Het captatieverbod blijft van kracht, er mag ook niet gevist worden in zowel de Mandel als de Leie. Voor de volksgezondheid is er op dit moment evenwel geen probleem.