300 gezinnen even zonder drinkwater door lek LSI

12 december 2019

15u03

Bron: LSI 4 Roeselare In de buurt van de Honzebroeckstraat in Roeselare moesten driehonderd gezinnen het donderdagvoormiddag een tijdje zonder drinkwater stellen.

Via herschakelingen kon De Watergroep rond 9 uur, amper een uur na het ontstaan van het waterlek, al de helft van de gezinnen weer van stromend water voorzien. Op een definitieve herstelling was het wachten tot 14 uur. Het lek was ontstaan toen een aannemer op een verkaveling voor nieuwbouwwoningen een put aan het graven was voor de plaatsing van een regenput. Daarbij heeft hij de waterleiding geraakt.