300.000 tomatenplanten worden geplant in gigantisch serrecomplex in ‘glazen rand’: “We willen hier jaarlijks 10 miljoen kilo tomaten te kweken” Charlotte Degezelle

27 juni 2019

18u56 0 Roeselare Het is alle hens aan dek op de nieuwe glastuinbouwzone tussen de Rijksweg en de Veldbosstraat. In het serrecomplex van 10 hectare worden deze week niet minder dan 300.000 tomatenplantjes in goten geplant. De eerste oogst wordt eind augustus, begin september verwacht. De familie Coghe heeft de ambitie om er jaarlijks niet minder dan tien miljoen kilo tomaten te telen.

De glastuinbouwzone, ook wel de glazen rand van Roeselare genoemd, is een samenwerking tussen de stad Roeselare, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), afvalintercommunale MIROM en de REO Veiling. Op een terrein van 30 hectare worden twee nieuwe serrecomplexen van elk tien hectare, of 100.000 vierkante meter, gebouwd. In september 2018 ging de eerste spade van het eerste complex in de grond. Bouwheer van dienst is het Ardooise familiebedrijf Tomco dat gerund wordt door Luc Coghe en zijn kinderen Sien en Zeger. “Wij zijn ondertussen al de derde generatie”, vertellen Sien (23) en Zeger (24) Coghe. “Tomco heeft een site van twee hectare in Ardooie en een tweede site van zeven hectare in Pecq. Op beide locaties kweken we uitsluitend tomaten onder glas.” Er werd wel gedacht aan uitbreiden, maar Sien en Zeger gingen aanvankelijk een andere richting uit. “Sien studeerde sport en bewegen, ik bedrijfsmanagement”, zegt Zeger. “Toch wilden we graag het familiebedrijf verderzetten. Dat engagement was nodig eer de uitbreiding concreet werd.”

De mogelijkheid daartoe vonden ze in de glastuinbouwzone waar ze dankzij een nieuw serrecomplex van 10 hectare de schaal van Tomco ruimschoots verdubbelden. “Het is vrij uniek dat je een dergelijke oppervlakte vindt waar je serres kan bouwen. Bovendien is de REO veiling vlakbij en bouwen zij hier zelf een gemeenschappelijk logistieke deelsite. Dat betekent dat wij onze transportkosten zeer laag kunnen houden, want onze tomaten die verkocht zijn op de veiling zullen door de kopers hier worden afgehaald. Daarnaast is ook de nabijheid van afvalintercommunale een plus. Ons serrecomplex is aangesloten op hun warmtenet waardoor onze serre deels met de restwarmte van de verbrandingsoven wordt verwarmd. Voor de rest werken we met warmtekrachtkoppelingen.”

300.000 tomatenplanten geplant

De bouw van de gigantische serre, de aanpalende gebouwen voor onder meer sortering en verpakking, de waterbassins die goed 50 miljoen liter regenwater kunnen opslaan om de tomatenplanten te beregenen en de woonst waar Zeger z’n intrek zal nemen, ging bijzonder vlot en deze week is een waar hoogtepunt voor de familie Coghe. Na maanden van plannen en bouwen, kunnen ze terugkeren naar de essentie: het telen van tomaten. “Maandag zijn we gestart met het planten van 300.000 tomatenplanten in goten in de serre. We krijgen hiervoor de hulp van 40 seizoenarbeiders. Het gaat om één soort tomaten: trostomaten. Door de warme temperaturen moeten we de dagen wel wat anders indelen. We starten ’s morgens om 5 uur en werken tot 13 uur. ’s Avonds wordt er dan nog twee uur geplant. Vrijdag moet de klus geklaard zijn. We verwachten dat we eind augustus, begin september de eerste tomaten zullen kunnen oogsten. Vanaf dan gebeurt dat wekelijks. In de piekperiodes zullen we hiervoor tot 65 mensen tewerkstellen. Steeds seizoenarbeiders, maar we zoeken die ook in eigen streek. We hebben de ambitie om hier jaarlijks 10 miljoen kilo tomaten te kweken, of anderhalve kilo per Vlaming.”

Het serrecomplex zal geen hinder veroorzaken voor de buurt. De ontsluiting gebeurt via de Oostnieuwkerksesteenweg en de Rijksweg en ook van eventuele lichthinder is geen sprake. “De tomatenplanten worden belicht met led-verlichting, maar de volledige serre is voorzien van verduisteringsdoeken. Zodra de lichten aan gaan, sluiten de doeken de serre volledig af.”

Op termijn krijgt Tomco in de glazen rand het gezelschap van Gabel uit Ingelmunster, eveneens gespecialiseerd in de teelt van tomaten, die ook een serrecomplex van 10 hectare zal bouwen.