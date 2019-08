30 toppers van 147 kandidaten geven beste van zichzelf tijdens Straatmuziekfestival CDR

Vzw Shopping en Centrum Roeselare haalt op zaterdag 7 september voor het derde jaar op rij de Engelse buskercultuur naar het Roeselaarse stadscentrum dankzij het Straatmuziekfestival. Het geesteskind van Rik Vannevel kent steeds meer bijval. “We kregen dit jaar niet minder dan 147 inschrijvingen binnen”, vertelt Dorien Naert van de vzw. “We hebben geoordeeld op basis van het niveau van de straatmuzikanten en het aantal plaatsen in de stad. Uiteindelijk zullen de 30 toppers op 7 september te zien en horen zijn in de centrumstraten. Tussen 12 en 18 uur zijn de artiesten her en der verspreid te vinden.” Bij de deelnemers tellen we met Patt Mayeu, Tine Claeys en De Trekzakcoos drie stadsgenoten, voor de rest komen de straatmuzikanten echt uit heel Vlaanderen, van Antwerpen tot Mol. “De komende dagen worden alle artiesten voorgesteld op onze Facebookpagina Shopping & Centrum Roeselare”, aldus Dorien.

Mooi meegenomen is dat je op 7 september opnieuw lekker lang kan parkeren. Je betaalt amper één euro om vier uur te parkeren op de Wallenparking, de Moermanparking, de stationsparking en parking De Munt. Meer op www.shoppingroeselare.be.