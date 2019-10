24 scholieren naar verkeersklas omwille van gebrekkige fietsverlichting VHS

11 oktober 2019

10u58 0 Roeselare De politie van de zone RIHO controleerde vrijdagmorgen vele tientallen fietsers. De actie was gericht op de fietsverlichting. “76 fietsers, hoofdzakelijk volwassenen, werden bekeurd omdat ze op dat vlak niet in orde waren”, zegt commissaris Carl Vyncke.

De controleactie vond vrijdagmorgen plaats tussen half zeven en acht uur ter hoogte van het Roeselaarse station. “Tijdens het eerste uur passeerden voornamelijk volwassenen de revue, op weg naar het werk”, zegt Carl Vyncke. “Het laatste half uur was de concentratie scholieren het grootst. 42 meerderjarigen kregen een bekeuring. Tien scholieren tussen 16 en 18 liepen tegen de lamp en tot slot waren er ook 24 leerlingen jonger dan 16 die niet in orde waren met hun fietsverlichting. Die laatsten zullen worden opgeroepen naar de verkeersklas. Dat is een verplicht te volgen sessie van vier uur, op een woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag, waarin niet alleen les wordt gegeven maar ook aan sensibilisering wordt gedaan.” Vyncke benadrukt het belang van een goeie fietsverlichting. “Gezien worden in het verkeer, is van cruciaal belang. Niemand wil aangereden worden en automobilisten ergeren zich terecht vaak aan onverlichte fietsen die plots opdoemen.” Volgens Vyncke volgen er in de toekomst nog meer controleacties.