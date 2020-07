23 coronapatiënten opgenomen in AZ Delta, twee overlijdens in één week tijd Alexander Haezebrouck Valentijn Dumoulein

29 juli 2020

18u00 0 Roeselare In het AZ Delta in Roeselare zijn 23 coronapatiënten opgenomen. Twee daarvan liggen op intensieve zorg. In AZ Delta stierven afgelopen week twee patiënten aan het coronavirus.

De opstoot van het virus lijkt in onze provincie na de heropflakkering opnieuw af te nemen, maar het aantal ziekenhuisopnames ligt in onze provincie wel het hoogst. In totaal liggen 35 coronapatiënten in West-Vlaamse ziekenhuizen. Het grootste deel daarvan ligt in het AZ Delta in Roeselare. Daar worden op dit moment 23 coronapatiënten verzorgd. Twee patiënten liggen op de dienst intensieve zorg. Sinds 9 juli konden zes patiënten het ziekenhuis alweer verlaten. Dat net in Rumbeke zoveel patiënten liggen, is vooral te wijten aan het feit dat op dit moment enkel op die campus Covid-afdelingen gevestigd zijn, waardoor ook patiënten uit Roeselare, Menen en Torhout naar Rumbeke gebracht. Eind vorige week werd in de campus Rumbeke een tweede Covid-afdeling geopend omdat het aantal patiënten toenam. Toen lagen 31 coronapatiënten in het ziekenhuis en vijf op de dienst intensieve zorgen. De afgelopen week stierven twee patiënten in het AZ Delta aan de gevolgen van het coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak in ons land lieten 79 patiënten het leven in het AZ Delta door corona. Nog in de regio liggen in de Sint-Jozefskliniek in Izegem momenteel twee coronapatiënten.