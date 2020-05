20 maanden cel voor heroïneverslaafde rusthuisdief LSI

04 mei 2020

12u27

Bron: LSI 0 Roeselare Een 40-jarige man uit Roeselare is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 20 maanden voor een reeks van een tiental diefstallen in woonzorgcentra in Menen, Kortrijk en Ieper. Hij pleegde de diefstallen om zijn zware heroïneverslaving te kunnen betalen.

Zijn heroïneverslaving en de misdrijven die hij daardoor pleegde, leverden Gregory V. doorheen de jaren al een twintigtal veroordelingen op. Halfweg 2019 nog liep hij 34 maanden cel op voor diefstallen in de kleedkamers van SV Roeselare en de privéwoning van een dokter in Roeselare. Maar ook toen al richtte hij zich ook op de kamers van bejaarde bewoners van woonzorgcentra. Dat veranderde niet tussen september en december 2019. V. moest zich verantwoorden voor een reeks van een tiental diefstallen van geld en juwelen uit woonzorgcentra Sint-Jozef, Sint-Carolus, De Korenbloem en Pottelberg in Kortrijk, Huize Zonnelied in Ieper en De Zilvervogel in Rekkem (Menen). In vele gevallen kon hij op camerabeelden herkend worden. Hij bekende. Soms herinnerde hij zich niet meer of hij de diefstallen pleegde, maar herkende hij zichzelf op de camerabeelden. Zijn advocaat Filip De Reuse vroeg de rechter hem niet in de vergeetput te gooien. “Door zijn vorige veroordeling zal hij sowieso nog maanden in de cel blijven”, verdedigde hij hem. “Hij heeft nooit gestolen om rijk te worden maar raakte niet van de heroïne af, leefde van shot tot shot. Hij spoot omdat dit goedkoper is dan chinezen (via inhalatie drugs consumeren, nvdr.). In de gevangenis wordt hij nu met valium en methadon behandeld, maar de doelstelling is drugsvrij naar het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede te kunnen trekken.”

De rechter gaf hem 20 maanden effectieve celstraf en verklaarde een bedrag van ruim 3.200 euro verbeurd.