20 kansen op snelheidsboete CDR

07 juni 2019

07u04 4

Komende week staan er opnieuw verschillende aangekondigde snelheidscontroles op de agenda van politiezone Riho. De eerste vinden plaats op dinsdag 11 juni. Die dag wordt de snelheidsradar opgesteld in Roeselare langs de Iepersestraat, de Beversesteenweg, de Mandellaan, de Meensesteenweg en de Moorseelsesteenweg. Op woensdag 12 juni wordt er in Hooglede geflitst langs de Amersveldestraat en de Roeselarestraat, en op vrijdag 14 juni in Izegem langs de Heilig Hartstraat, de Roeselaarsestraat, de Meensesteenweg, de Kortrijksestraat en de Rijksweg. Op zaterdag 15 juni is er flitsgevaar in Roeselare langs de Ieperseaardeweg, de Ardooisesteenweg, de Meensesteenweg en de Diksmuidsesteenweg. Op zondag 16 juni tot slot wordt de snelheidsradar opgesteld in Izegem langs de Ardooisestraat, de Gentseheerweg, de Prins Albertlaan en de Leenstraat.