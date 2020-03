2 euro kwijt? Automaat uit muur gerukt LSI

09 maart 2020

14u47

Bron: LSI 0 Roeselare Gefrustreerd omdat hij in een automaat 2 euro was kwijtgeraakt, sleurde een 28-jarige man uit Izegem de automaat dan maar uit de muur. Hij moest er zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk voor verantwoorden.

Op 12 augustus 2018 stopte Bjorn J. een muntstuk van 2 euro in een automaat in de buurt van een schoonheidssalon langs de Izegemsestraat in Rumbeke (Roeselare). Toen hij niet zijn gewenste blikje kreeg, sloeg en schopte hij op de automaat. Uiteindelijk rukte hij de automaat zelfs uit de muur. Toen de politie ter plaatse kwam, bleef hij opgefokt. Onder invloed van alcohol probeerde hij zelfs de agenten aan te vallen. De openbare aanklager eiste een celstraf van vier maanden en een boete van 400 euro voor J. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. Vonnis op 30 maart.