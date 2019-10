2,64 promille of zonder rijbewijs achter stuur: koppel krijgt drie maanden rijverbod LSI

10 oktober 2019

13u54

Bron: LSI 0 Roeselare Een koppel uit Roeselare moet hun wagen drie maanden aan de kant laten staan. Beiden moeten ook hun rij-examen opnieuw afleggen voor ze hun rijbewijs kunnen terugkrijgen. De vrouw kroop met 2,64 promille alcohol achter het stuur, de man reed ondanks een rijverbod.

Op 27 oktober 2018 liep bij de politie een telefoontje binnen van iemand die zag hoe Nele L. (29) op het Polenplein in Roeselare in beschonken toestand in haar auto kroop en vertrok. De politie kon haar niet meer uit het verkeer plukken, toen de agenten aan haar woning aanbelden, bleek L. al thuis. Een ademtest wees uit dat ze 2,64 promille alcohol in het bloed had. Haar partner Robin L. (36) verklaarde dat hij op de weg naar huis het stuur had overgenomen. Hij had niet gedronken, maar mocht door een eerder rijverbod ook niet rijden. Aanvankelijk ontkende Nele L. dat ze met de auto had gereden, maar camerabeelden toonden dat ze wel degelijk achter het stuur was gekropen.

In de politierechtbank bekende ze, maar probeerde haar vriend er onderuit te muizen. “Hij verklaarde dat hij het stuur had overgenomen om zijn vriendin te beschermen”, aldus zijn advocate. Het bracht de politierechter niet aan het twijfelen. Bovenop het rijverbod moet het koppel nog 2.800 euro boete betalen. Het was voor beiden niet de eerste keer dat ze een veroordeling voor de politierechtbank opliepen. Nele L. moet ook een jaar met een alcoholslot rijden.