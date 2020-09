19-jarige bestuurder lichtgewond na klap tegen geparkeerde auto Alexander Haezebrouck

09 september 2020

14u23 0

Een 19-jarige bestuurder raakte dinsdagnamiddag lichtgewond bij een ongeval in de Westlaan in Roeselare. De jonge bestuurder kwam vanuit het MSKA in Roeselare en wilde vanuit de Groenestraat de Westlaan rechts indraaien. Net op dat moment werd de bestuurder opgeschrikt door een knal nadat iemand tegen hem had gereden. In een paniekreactie kreeg hij het stuur niet meer onder controle en reed daarbij in tegen een geparkeerde auto. De 19-jarige bestuurder werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Beide auto’s liepen zware schade op. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang niet passeren in de Westlaan in de richting van het centrum.