18 maanden cel voor man die vrouw aanrandde in ziekenhuiskamer Alexander Haezebrouck

06 januari 2020

12u49 0 Roeselare Een 32-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden omdat hij een vrouw heeft aangerand in haar kamer op de psychiatrische afdeling van het AZ Delta in Roeselare.

De 32-jarige man uit Deinze en het slachtoffer leerden elkaar drie dagen voor de feiten kennen in het ziekenhuis Maria Middelares in Gent. Ze raakten aan de praat en wisselden telefoonnummers uit. Al snel zocht de man ook contact met haar via Facebook Messenger en drong tijdens de chatgesprekken al snel aan op seksueel contact. De vrouw liet weten daar niet in geïnteresseerd te zijn. “Mijn cliënt is psychisch een zwakke vrouw en ging daarna in behandeling in het AZ Delta in Roeselare”, pleitte de advocate van het slachtoffer tijdens de pleidooien.

De man zocht haar daar op in haar kamer. Toen de kamergenote van het slachtoffer even weg ging, begon de man haar lastig te vallen. Hij trok haar T-shirt en bh uit, ging met zijn vingers in haar broek en haalde zijn geslachtsdeel boven. Hij kwam uiteindelijk klaar op haar borsten. F.F. ontkende de feiten eerst bij de politie, maar bekende uiteindelijk toch.

Niet eerste keer

De man was niet aan zijn proefstuk toe. In 2011 werd hij al eens veroordeeld voor aanranding en kreeg toen een gevangenisstraf met uitstel. Nu heeft de beklaagde een effectieve celstraf van achttien maanden gekregen en is hij zijn burgerrechten kwijt voor vijf jaar. Aan de vrouw moet hij een provisionele schadevergoeding van vijfhonderd euro betalen.