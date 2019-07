18 maanden cel voor gewelddadige diefstal tijdens avondje uit Alexander Haezebrouck

01 juli 2019

13u32 0 Roeselare Twee jonge mannen uit Roeselare zijn veroordeeld tot achttien maanden cel voor een gewelddadige diefstal. Tijdens een avondje uit achtervolgden ze een caféganger, sloegen hem tegen de grond en gingen er met zijn portefeuille vandoor.

Brian V. en Nessim G. zaten op 10 maart op café en zetten plots de achtervolging in toen een andere caféganger de zaak verliet. Ze hadden al serieus wat gedronken. Voor het slachtoffer het besefte, werd hij geslagen en geschopt door V. In het café had V. eerder al woorden gehad met het slachtoffer. Na het geweld stal G. nog zijn portefeuille. De beklaagde ontkent de diefstal, maar in de politiecombi werd wel de bankkaart van het slachtoffer teruggevonden. “Ik weet zelf niet hoe die daar kwam”, beweerde de beklaagde.

De daders betwistten dat ze handelden met voorbedachten rade, maar de rechter veroordeelde hen tot een celstraf van 18 maanden, maar het effectieve deel is beperkt tot vier maanden voor V. en zes maanden voor G. De twintigers moeten zich ook drie jaar aan voorwaarden houden. Zo moeten ze zich laten begeleiden voor hun alcohol- en agressieprobleem.