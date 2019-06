18 maanden cel (met uitstel) voor hacker die website Crelan en pizzeria plat legde Bart Boterman

18 juni 2019

10u11 0 Roeselare Een 35-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel omdat hij de website van Crelan heeft gehackt en urenlang offline hield. Crelan kreeg 3.000 euro schadevergoeding toegewezen van de rechter. De beklaagde perste ook een pizzeria af door de website plat te leggen en losgeld te vragen. Een andere hacker uit Brugge kreeg 1.200 euro boete.

Het onderzoek startte in 2014 nadat een molotovcocktail werd gegooid naar een Crelan-bankkantoor in Rumbeke. Er was weinig schade, maar de dader had per ongeluk een USB-stick laten vallen. De speurders achterhaalden de identiteit van de eigenaar, namelijk Brecht S. (35) uit Roeselare. Hij verklaarde dat hij wraak wilde nemen op Crelan. Zijn moeder had volgens hem driehonderdduizend euro van de bankrekening geplunderd na een echtscheiding met zijn vader en hij kreeg naar eigen zeggen geen gehoor bij de bank. Door de server van Crelan te overladen met gegevens konden urenlang geen overschrijvingen gebeuren.

Daarnaast had hij ook meermaals de website van een pizzeria offline gehaald en vroeg hij losgeld om die weer online te zetten. De man verklaarde dat hij toen een moeilijke periode meemaakte en aan de drugs zat, waardoor hij eerder uit verveling stommiteiten begon uit te halen. Verder stelde de procureur dat er bewijzen waren dat hij deelnam aan grootschalige internationale cyberaanvallen, onder andere op de FIFA. Hij was ook lid van Anonymous Belgium en Cyber Crew. Daar ging het volgens de advocaat van de beklaagde dan weer om hacken met ethische doeleinden. Het strafwetboek verbiedt dat niet expliciet, al is de rechtspraak er niet eenduidig over.

Criminele bende

Voor het gooien van de molotovcocktail, brandstichting dus, werd Brecht S. al veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. Daar is dus nog eens 18 maanden cel met uitstel bijgekomen voor de hacking. Er stond overigens nog een 44-jarige Bruggeling terecht, voor het bezit van hackingprogramma’s en lidmaatschap van een criminele bende die collectief cyberaanvallen pleegt. Beide beklaagden wisselden ook hackingtools uit. De Bruggeling komt weg met enkel 1.200 euro boete.