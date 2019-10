18 kunstenaars exposeren samen in Trax CDR

14 oktober 2019

07u48 2

Niet minder dan 18 kunstenaars bundelen op 18,19 en 20 oktober de krachten om, in het kader van Buren bij Kunstenaars, de Trax-site om te turnen tot een creatief broeinest. Er zullen zowel schilders, tekenaars, glasraammakers, kantklossers, juwelenontwerpsters, recycle arts en fotografen, een pottenbakster, mixed art en een beertjesontwerpster aanwezig zijn. Tijdens de zogenaamde 3600 expo valt er ook meer te beleven dan enkel kunst kijken. In de bar worden de dorstigen gelaafd en de hongerigen gespijsd met pannenkoeken, croque-monsieurs en allerhande dessertjes en tussendoortjes. Ook de kinderen blijven niet in de kou staan en kunnen terecht op het springkasteel, bij de grimeuse, deelnemen aan de kunstworkshops of zich uitleven met de clown en kinderspelen van Kloen. De expo is te bezoeken op vrijdag van 18 tot 22 uur, op zaterdag van 10 tot 22 uur en op zondag van 10 tot 19 uur. Parkeren doe je in de ondergrondse stationsparking.