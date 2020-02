15de Dwars over de Mandel wordt feesteditie Charlotte Degezelle

27 februari 2020

07u03 0 Roeselare Het Klein Seminarie organiseert op vrijdag 8 mei de 15de editie van hun loopevent Dwars over de Mandel. Wat begon als een wedstrijd met 500 deelnemers groeide in bijna anderhalf decennium uit tot een loopevent met meer dan 3.000 sporters. “Van actieve kids over start-to-runners tot fanatieke lopers, iedereen is welkom op de grootste stratenloop van Midden-West-Vlaanderen”, vertelt Laura Debie.

“Dit jaar wordt een heuse feesteditie met extra animatie en gadgets voor de lopers. We houden vast aan onze drie wedstrijden: de kidsrun om 18.30 uur op de piste voor de kinderen van het kleuter- en het basisonderwijs, een stratenloop over 3,5 kilometer om 19.45 uur en een stratenloop over 10 kilometer om 20.15 uur. Speciaal voor de kinderen is onze mascotte, Suka de tijger, opnieuw van de partij en daarnaast zetten we ook opnieuw in op groepen die zich gezamenlijk inschrijven. Zij kunnen zich voor de wedstrijd laten vereeuwigen door onze fotograaf. De foto krijgt men de dag na de wedstrijd digitaal toegestuurd en groepen maken kans op de hoofdprijs van de tombola: een gepersonaliseerde groepsprijs ter waarde van 500 euro.” Alle voorinschrijvingen verlopen digitaal via www.sqmtime.be. Het inschrijvingsgeld gaat volledig naar vijf onderwijsprojecten die het Klein Seminarie steunt in India.