15 maanden werken in Brugsesteenweg tussen Noord- en Koning Leopold III-laan om toekomstige wateroverlast in Gryspeerdshof te voorkomen: “Er zal continu doorgaand verkeer zijn” Charlotte Degezelle

04 juli 2019

14u34 0 Roeselare Drie jaar na de heraanleg van de West- en Noordlaan volgt in het najaar het sluitstuk van die werken. Tussen oktober 2019 en eind 2020 wordt de Brugsesteenweg tussen de Noord- en de Koning Leopold III-laan heraangelegd. In eerste instantie om toekomstige wateroverlast op Gryspeerdshof te voorkomen, maar ook voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en het verhogen van de veiligheid voor de fietsers. Alles wordt op alles gezet om de hinder tot het minimum te beperken.

Tussen 2010 en 2016 werden de West- en Noordlaan omgeturnd van verouderde betonnen weg tot groene centrumboulevard. Toen al was er sprake van een heraanleg van de Brugsesteenweg tussen de Noordlaan en de Koning Leopold III-laan. Het stadsbestuur wou de buurt eerst even wat rust gunnen, maar door Aquafin komt alles nu in een stroomversnelling. ”De geplande werken komen er vooral om het overstromingsgevaar in Gryspeerdshof te voorkomen”, weet schepen van openbare werken Griet Coppé (CD&V). Op vandaag loopt alle water vanuit het Gryspeerdshof richting Brugsesteenweg naar de Kleine Bassin. “Vanuit het Gryspeerdshof wordt straks een grote riool aangelegd, onder de rotonde, om meer regenwater richting Koning Leopold III-laan te sturen. Dit omdat er meer capaciteit beschikbaar is in de bufferbekkens naast de spoorwegtunnel”, aldus de schepen.

Maar gelijktijdig wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt het concept van de kleine ring doorgetrokken. “We gaan voor vrijliggende fietspaden, een aparte busstrook, meer groen en ook de oversteek ter hoogte van de Prins Boudewijnstraat wordt afgesloten. Dit betekent dat wie uit de wijk Prinsenhof komt enkel nog rechtsaf zal kunnen. Wil men richting stadscentrum, dan kan men keren op de rotonde.”

De werken zijn een gezamenlijk project van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Aquafin. De aangelanden werden onlangs geïnformeerd, maar halfweg september volgt een infomoment voor de bredere bevolking. In oktober starten eerst de nutswerken die veelal uitgevoerd worden in het voetpad of de parkeerstrook. Eandis zal hun kabels en leidingen ondergronds brengen en de openbare verlichting vernieuwen. De Watergroep vernieuwt op hun beurt de waterleiding en Telenet brengt hun luchtnet ondergronds. Eerst gaan de spades in de grond aan de pare kant van de weg, vervolgens aan de onpare kant. In maart starten vervolgens de riolerings- en wegenwerken. Die zullen negen maanden duren tot eind 2020 en worden uitgevoerd in drie fases: ter hoogte van de rotonde, vervolgens aan de pare en tot slot aan de onpare kant. “We voelen dat er wel wat ongerustheid leeft in de buurt. Zeker de handelaars zijn ongerust en vragen zich af wat de impact zal zijn. Maar we kunnen hen geruststellen. Tijdens de werken zal er continu doorgaand verkeer zijn richting centrum”, aldus de schepen. “Komende van het centrum zal het verkeer via de Godshuislaan en Spoorweglaan worden omgeleid. Ik kan trouwens ook al meegeven dat er na deze werken voor de rest van de legislatuur niet meer gewerkt zal worden in de Brugsesteenweg.” De werken zullen wel impact hebben op het openbaar vervoer. De buslijnen Roeselare-Beveren-Kapelhoek, Roeselare-Torhout-Brugge en Roeselare-Hooglede-Diksmuide zullen moeten omrijden. Halte Waterdam zal niet bediend worden.