147 schuldeisers melden zich voor KSV Roeselare: donderdag uitspraak over mogelijk faillissement Alexander Haezebrouck

17 september 2019

13u54 24 Roeselare De rechter velt donderdag een vonnis over het verzet dat KSV Roeselare aantekende tegen hun faillissement dat vorige week werd uitgesproken. Er zijn 147 schuldeisers bij Roeselare, 15 daarvan dagvaarden de club “Eind augustus hebben we een kapitaalsinjectie gekregen van 1,2 miljoen euro gekregen, het geld is er om de schulden te betalen”, pleitte hun advocaat.

De curator die van mening is dat alle voorwaarden zijn voldaan om KSV Roeselare failliet te verklaren, verwijt de club vooral erg selectief te zijn geweest in het betalen van hun schuldeisers. “Alle kosten die ze moeten betalen om te kunnen voetballen zoals de spelers, de kosten om aan hun licentie geraken en zo verder waren in orde, maar al de rest bleef in de kou staan”, pleitte de curator. In totaal zijn er 147 schuldeisers en is er een openstaande schuld van zo’n 500.000 euro. “Sinds juli is er een nieuwe CEO die tabula rasa wou maken en ervoor wilde zorgen dat alle schulden afgelost waren", pleitte de advocaat van KSV Roeselare. “Uiteraard zijn er zoals overal kosten die meer dringend zijn dan andere, maar het is de bedoeling dat iedereen zijn geld zal zien.” De rechter velt een vonnis op donderdag 19 september om 15.30 uur. Dat is belangrijk omdat de club aan de kalendermanager 25 uur voor de volgende match, die vrijdag in en tegen Lokeren is, moet laten weten of ze al dan niet kan spelen. Indien een club drie keer forfait moet geven, kan de club niet meer deelnemen aan de competitie en degradeert het naar een lagere afdeling.

