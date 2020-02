14 bibliotheken in Midden-West-Vlaanderen sluiten tijdelijk de deuren door omschakeling naar Vlaams bibliotheeksysteem

Charlotte Degezelle

20 februari 2020

08u52 7 Roeselare 14 bibliotheken uit Midden-West-Vlaanderen stappen binnenkort over op eenzelfde bibliotheeksoftware. Die vernieuwing past binnen de uitrol van een overkoepelend Vlaams bibliotheeksysteem. Om die overgang te maken, zullen de bibliotheken van Midwest gesloten zijn vanaf 23 maart.

Tijdens deze sluitingsperiode kunnen bibliotheekleden niets ontlenen, verlengen of reserveren. De inleverdatum van voordien uitgeleende boeken, cd’s en andere bibliotheekmaterialen schuift automatisch op naar de eerstvolgende openingsdag. Bibliotheekgebruikers riskeren dus geen boete in deze periode. Plan je veel te lezen tijdens je paasverlof? Jouw favoriete bib is alweer open bij het begin van de paasvakantie In totaal zullen zo’n 50 West-Vlaamse bibliotheken op hetzelfde moment sluiten om over te schakelen naar de nieuwe bibliotheeksoftware.

Voor de bibliotheekgebruikers in Midden-West-Vlaanderen biedt deze omschakeling een extra troef: met 1 lidkaart kan je voortaan in 14 bibliotheken uit de regio Midwest terecht. Leners vanaf 18 jaar betalen vanaf april 2020 slechts vijf euro per jaar ongeacht de bibliotheek waar ze lid zijn. Voor leners jonger dan 18 blijft het lidmaatschap gratis. Met hun lidkaart kunnen jong én oud boeken en andere materialen ontlenen uit de bibs van Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare (ARhus), Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Vanaf juni geldt de regeling ook in Lichtervelde. Al deze gemeenten maken deel uit van de streekintercommunale DVV Midwest, die in 2017 werd opgericht en via intergemeentelijke samenwerking de gemeenten op verschillende domeinen wil versterken.

De 14 bibliotheken sluiten vanaf 23 maart, maar heropenen niet allen op eenzelfde moment. In Roeselare heropent ARhus (De Munt) op vrijdag 3 april om 10 uur. ARhus afdeling Rumbeke heropent op 3 april om 14 uur in de namiddag. De afdelingen Beveren en Gitsestraat heropenen daags nadien, op zaterdag 4 april om 10 uur. Tijdens de sluitingsperiode gaan de activiteiten er gewoon door en ook ARhus Café blijft open.De Hoogleedse bib heropent op 30 maart om 10 uur, in Ingelmunster ben je opnieuw welkom op 28 maart om 14 uur en in Izegem op 1 april vanaf 14 uur. De bibliotheek in Ledegem heropent op 30 maart om 10 uur, in Meulebeke is de heropening voorzien op 28 maart om 10 uur en in Moorslede op 2 april om 10 uur. In Oostrozebeke ben je opnieuw welkom op 3 april om 15 uur, in Pittem op 2 april om 16 uur, in Staden op 28 maart om 10 uur en in Tielt op 2 april om 10 uur. In Wielsbeke worden bibliotheekgangers opnieuw met open armen ontvangen vanaf 1 april om 15 uur en in Wingene vanaf 2 april om 16 uur. De Lichterveldse bib blijft gewoon open want de omschakeling is er pas voorzien in juni.

