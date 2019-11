132 kaartjes voor 100ste verjaardag Andreas Declercq CDR

26 november 2019

16u30 0 Roeselare In woonzorgcentrum De Waterdam is de 100ste verjaardag van Andreas Declercq gevierd. Een oproep door het team van De Waterdam op sociale media zorgde ervoor dat Andreas werd verrast met 132 verjaardagskaartjes.

Andreas, veelal André genoemd, werd geboren op 24 november 1919 in het Franse Meulan. Zijn ouders waren tijdens de oorlogsjaren naar Frankrijk gevlucht. Eenmaal terug in België ging het gezin in de Lierstraat wonen. In 1943 stapte Andreas in het huwelijksbootje met Jeanette Saelens. Ze woonden onder meer in de Langebrugstraat, de Kaaistraat en de Beversesteenweg. Het koppel kreeg één zoon Jackie, een kleinzoon en twee achterkleinkinderen. Jeanette overleed in 2005, maar Andreas bleef tot hij bijna 98 jaar was zelfstandig wonen. Nu is hij een graag geziene bewoner in De Waterdam, waar hij bekendstaat als leergierig, punctueel en een liefhebber van een glaasje jenever. Tijdens zijn beroepscarrière werkte Andreas als meestergast bij de Fordgarage Plancke-De Ketelaere en als automecanicien bij de VAB. Hij was ook altijd heel sociaal en sportief ingesteld. Hij ging kaarten en biljarten en deed tot op zeer hoge leeftijd aan gymnastiek. Nu telt Roeselare 11 eeuwelingen: acht vrouwen en drie mannen.