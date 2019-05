13 snelheidscontroles tijdens komende week CDR

24 mei 2019

Agenten van de politiezone Riho controleren op zaterdag 25 mei de snelheid in Roeselare langs de Mandellaan, de Meensesteenweg, de Diksmuidsesteenweg en de Beversesteenweg. Op zondag 26 mei maak je kans op een snelheidsboete in Izegem langs de Prins Albertlaan, de Gentseheerweg, de Meensesteenweg en de Ardooisestraat. Op dinsdag zijn er aangekondigde snelheidscontroles in Hooglede langs de Amersveldestraat, de Grijspeerdstraat, de Bruggestraat, de Middenstraat en de Diksmuidsesteenweg. De rest van de week zijn er geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat de flitsradar niet onaangekondigd ergens wordt opgesteld.