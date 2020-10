13 jaar na levensbepalend ongeval schopt Ivan het tot tweevoudig Belgisch kampioen rolstoeltennis: “Maar om hogerop te komen moet ik continu centen inzamelen want de sport kost handen vol geld” Charlotte Degezelle

01 oktober 2020

09u38 1 Roeselare Dertien jaar nadat Oostrozebekenaar Ivan Kindt (49) beide benen verloor na een ongeval, kroonde hij zich het voorbije weekend tot tweevoudig Belgisch kampioen rolstoeltennis in de hoogste klasse. De sport is zijn grote passie maar brengt ook veel kosten met zich mee. Via de vereniging Ivan On Wheels probeert hij centen bijeen te sprokkelen en tegelijkertijd lotgenoten te inspireren en te motiveren om te sporten.

Ivan mag zich voortaan Belgisch kampioen in zowel het enkel- als het dubbelspel noemen. “Vooral de titel in het enkel had ik nooit verwacht. In de finale kwam ik uit tegen Gert Vos. Hij speelt al 25 jaar rolstoeltennis, was zeven keer Belgisch kampioen en trad al aan tijdens de Paralympics. We kennen elkaar door en door en waren aan elkaar gewaagd. Maar blijkbaar was ik deze keer de betere speler”, glundert Ivan.

Kindt is altijd al een sportief iemand geweest. Hij zwom en speelde voetbal toen hij in juli 2007 een ongeval met zware gevolgen kreeg. Zijn beide benen moesten geamputeerd worden, maar Ivan weigerde bij te pakken te blijven zitten en vond een nieuwe sportieve uitlaatklep in rolstoeltennis. “Ik heb vrij snel de klik gemaakt. Sport was en bleef voor mij belangrijk want je moet eens alles van je kunnen afzetten”, zegt hij. “Rolstoeltennis is ondertussen een groot deel van m’n leven. Ik geef trainingen bij TC Rumbeke, demowedstrijden in het UZ Gent waar ik zelf revalideerde en kennismaakte met de sport, speel wedstrijden in eigen land maar ook in Frankrijk, Nederland, Italië, Zwitserland,… Jaarlijks leg ik zo’n 17.000 kilometer af enkel en alleen voor m’n sport.”

Ook actief in validencircuit

Dat Ivan wist op te klimmen tot een hoog niveau bewijzen z’n Belgische titels en z’n 134e plaats op de internationale ranglijst. Bovendien kreeg hij ook toelating om deel te nemen aan tornooien in het validencircuit. Ook daar laat hij van zich spreken want in wedstrijden tegen tennissers zonder beperking schopte hij het al in de kwartfinales. “Het spel is eigenlijk hetzelfde, enige verschil is dat ik als G-tennisser de bal twee maal mag botsen en dat de matchen binnengespeeld worden omdat gravel niet echt wendbaar is voor een rolstoel.”

Het enige wat Ivan remt om nog beter te doen is het financiële aspect van de sport. De vele verplaatsingen, trainersvergoedingen, verblijfskosten tijdens internationale wedstrijden,… kosten handen vol geld. “M’n sportrolstoel, die ik als technisch tekenaar helemaal zelf ontwierp, kostte bijvoorbeeld 6.800 euro om maar een voorbeeld te geven. Om alle kosten te kunnen blijven dragen en m’n sportieve carrière verde uit te bouwen, richtte ik de feitelijke vereniging Ivan On Wheels op. Langs die weg wil ik mensen in een gelijkaardige situatie duidelijk maken dat sporten niet stopt omdat je in een rolstoel zit, maar bovenal om sponsors te zoeken en via allerhande verkoopacties centen bijeen te sprokkelen. Ik hoop dat mijn pas veroverde Belgische titels hier ook wel wat verschil maken.”

Meer over Ivan en hoe je hem een duw in de rug kan geven om sportief nog beter te doen vind je op www.ivanonwheels.be.