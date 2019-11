120 jaar na overlijden Guido Gezelle: Roeselare herdenkt meesterdichter met expo, film, poëzie(wedstrijd) en muziek Charlotte Degezelle

20 november 2019

17u04 0 Roeselare Met ‘Gezelle ten voeten uit’ brengt Stad Roeselare een eerbetoon aan Guido Gezelle die 120 jaar overleed. De meesterdichter spendeerde als leerling en leraar aan het Klein Seminarie een tiental jaar in Roeselare. Met een kunst- en archiefexpo, een divers poëzieprogramma en een gratis optreden ‘Gezelle gezongen’ wil de Stad de auteur van onder meer ‘Het Schrijverke’ en ‘O ‘t ruischen van het ranke riet’ opnieuw onder de aandacht brengen.

“Guido Gezelle is een figuur die dreigt in de nevelen van de tijd te verdwijnen”, opent cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). “Toen ik constateerde dat er 120 jaar na zijn overlijden quasi niets georganiseerd werd, ging ik aan de slag om een project te ontwikkelen. Het verhaal van Gezelle is namelijk het verhaal van ons volk en we moeten hem in ere houden.”

Verschillende verenigingen en kunstenaars sloegen de handen in elkaar voor een uitgebreid programma dat afgetrapt wordt op 28 november, 120 jaar en 1 dag na het overlijden van Gezelle. “Tot en met 12 januari 2020 is iedereen in Ter Posterie welkom voor de tentoonstelling ‘Gezelle ten voeten uit’. Kunstenaars Gin Van Nerom, Rudi Vandenbempt, Diane Bernaerts en Stefan Hemeleers vertolken er elk in hun eigen discipline de poëzie van Gezelle”, weet de schepen. Daarnaast zorgt historicus Raoul Boucquey voor historische duiding. “Via een tijdlijn met wat zich in de wereld en in België afspeelde situeren we er het leven van Gezelle in de tijd”, aldus Boucquey. “Bijzondere aandacht is er voor de periode dat hij als leerling en leraar in het Klein Seminarie verbleef en waarbij we enkele originele stukken tonen. We zoomen ook even in op de tijd dat Gezelle heel populair was. Zo was er geen enkele klaslokaal zonder buste van de dichter. Die memorabilia komt aan bod en tot slot tonen we ook twee kortfilms: ‘Dichten, wat is dichten dan?’ van Lieven Debrauwer en De Mandelbeke.”

Poëzie is datgene waarmee Guido Gezelle een plaatsje in de geschiedenisboeken veroverde, en poëzie komt dan ook volop aan bod tijdens de herdenking. Zo organiseert de K-Trolle de poëzie/slamwedstrijd RSL Gezelle. “Dichters en andere kunstenaars werden uitgedaagd om rond de figuur van Gezelle te werken”, weet Ben De Cat. “We kregen een 50-tal inzendingen binnen, een succes. Op vrijdag 29 januari om 19 uur zullen we in de K-Trolle langs de Scharestraat de winnaars bekend maken en tegelijkertijd de film die we maakten rond de figuur Gezelle in première vertonen. In die film gingen we met Gezelle op pad in het hedendaagse Roeselare.” Op zaterdag 30 november gaan er daarentegen 12 dichters aan het werk in het Klein Seminarie dankzij het Creatielab ‘Roes de Luxe’, een organisatie van Obsidiaan. “Het is de bedoeling dat we creatief aan de slag gaan rond de figuur van Gezelle”, zegt Edward Hoornaert.”We zullen ons laten inspireren door zijn werk maar ook door de locatie waar hij verbleef. Op zondag 1 december brengen we onze schrijfsels tijdens de poëziematinee ‘Roes de Luxe’ van 11 tot 12.30 uur in de K-Trolle.”

Gezelle was een kei in het muzikaal brengen van teksten dus past een streepje muziek ook perfect binnen ‘Gezelle ten voeten uit’. Op zaterdag 30 november brengt Bart Vandekerkhove om 20 uur in de Augustijnenkapel van het Klein Seminarie het gratis concert ‘Gezelle Gezongen’. “Ik breng er een 30-tal liederen. Zowel liederen op tekst van Gezelle, als een ode aan Gezelle, maar ook werk van Rodenbach. Bovendien zal ik in primeur Peter Malisse z’n bewerking van De Kobbe van Gezelle brengen”, besluit Bart.

Meer op www.rslgezelle.be.

De trailer voor de film die op 29 januari in première gaat in de K-Trolle kan je hier bekijken: