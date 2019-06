12 maanden met uitstel voor bezit cannabis Alexander Haezebrouck

03 juni 2019

13u48 0

Een 43-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor het bezit van drugs. De politie fouilleerde de man nadat ze hem iets zien weggooien in de struiken. Dat bleek om een zwarte etui te gaan met heroïne in, verpakt in verschillende pakjes. Tijdens een huiszoeking vond de politie nog eens een hoeveelheid cannabis en een 260 euro cash geld. Ze vonden ook kristallen waarvan uit een eerste test blijkt dat het om ketamine gaat, maar bij een andere test bleek het om sodakristallen te gaan. De man werd al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Naast de celstraf moet hij ook een geldboete betalen 600 euro.