12 maanden effectief voor verschillende feiten van openbare zedenschennis en aanrandingen Alexander Haezebrouck

08 april 2020

12u00 6 Roeselare Een 35-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan twaalf maanden effectief voor verschillende feiten van openbare zedenschennis in Roeselare en Izegem. In Kortrijk greep hij ook een minderjarig meisje bij het achterwerk.

De 35-jarige man werd in een park in Roeselare verschillende keren opgemerkt door minderjarige meisjes toen hij aan het masturberen was. In februari 2019 ging hij naast een vrouw wandelen die met haar hondje aan het wandelen was in het jaagpad in Izegem. Hij haalde zijn geslachtsdeel boven en begon zichzelf te bevredigen. Ook in Kortrijk viel Tanvir C. een meisje lastig. Het slachtoffer was toen nog minderjarig en was onderweg naar school. Hij greep haar bij het achterwerk vast. De man stuurde ook foto’s van zijn penis naar verschillende jongedames via Facebook Messenger. Naast de celstraf is hij ook veroordeeld tot een boete van achthonderd euro. Naast de veroordeling is hij ook zijn gsm kwijt, is hij vijf jaar ontzet uit zijn rechten en heeft een verbod gekregen van tien jaar om een activiteit uit te oefenen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen.