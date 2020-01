12 maanden cel en 139.000 euro boete voor sociale dumping Mathias Mariën

15 januari 2020

16u21 0 Roeselare Een 41-jarige man uit Roeselare is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor praktijken van sociale dumping. David V. richtte volgens het arbeidsauditoraat een postbusfirma op in Slovakije om de Belgische lonen en sociale zekerheid te omzeilen.

De bal ging aan het rollen, toen de inspectiediensten het adres van DV Trans in Bratislava onder ogen kregen. De firma zat immers gevestigd in een gekend kantoorgebouw waar nog 79 andere ondernemingen ingeschreven stonden. Het onderzoek wees uit dat de praktijken van het transportbedrijf in werkelijkheid vanuit Hooglede plaatsvonden. De Roemeense chauffeurs verklaarden ook enkel vanuit de Benelux, Frankrijk en Nederland te rijden. “In Slovakije waren ze naar eigen zeggen nooit geweest”, stelde de arbeidsauditeur. Volgens het arbeidsauditoraat richtte David V. bewust een postbusfirma op in Slovakije om de Belgische lonen en sociale zekerheid te ontwijken. Van maart 2016 tot juni 2017 zouden onder die constructie 29 truckers tewerk zijn gesteld. Het bedrijf DV Trans voert intussen geen activiteiten meer uit en werd veroordeeld tot een boete van 522.000 euro, waarvan drie vierde met uitstel. David V. kreeg op zijn beurt een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden en nog eens 139.000 euro boete, waarvan twee derde met uitstel. Volgens zijn advocaat werd het onderzoek niet grondig gevoerd en werkten op de zetel in Bratislava wel degelijk twee bedienden. David V. haalde aan dat hij nooit geld verdiende aan de vermeende praktijken en z’n personeel wel degelijk correct uitbetaalde.