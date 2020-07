12 bedrijven uit Mandelstreek behalen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen CDR

15 juli 2020

13u44 0 Roeselare Na een jaar intensief werken ontvangen 37 West-Vlaamse bedrijven het jaarcertificaat 2020 van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “Een bekroning voor hun beleid en realisaties rond duurzaam ondernemen het afgelopen jaar”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen begeleidt ondernemingen, ongeacht sector of grootte, op hun weg naar de praktische implementatie van duurzaam ondernemen binnen de eigen organisatie. Via een actieplan op maat neemt ieder bedrijf concrete initiatieven om op een meer verantwoorde manier te ondernemen. Al deze initiatieven zijn te linken aan een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De laureaten werkten onder andere aan het verduurzamen van hun strategie, de verbetering van hun proces-efficiëntie, energiebesparing, gebruik van alternatieve waterbronnen, verbeteren van veiligheid en ergonomie, gezondheidspromotie en de betrokkenheid van hun medewerkers, steeds met de overtuiging dat hun duurzame inspanningen economische en maatschappelijke voordelen opleveren.

In de Mandelstreek mochten Mariasteen uit Gits, het Ardooise Ardo, Micobel met een site in Moorslede, Barias Frozen Food Co-packing Expert uit Roeselare, Cargill GEOS Izegem, Carpentier Hardwood Solutions uit Meulebeke, Prosafco en REO Veiling uit Roeselare, Hydro Extrusion & Hydro Precision Tubing Lichtervelde, Inagro in Rumbeke, Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en Visix Brandshiners uit Roeselare het jaarcertificaat in ontvangst nemen.