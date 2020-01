114 handtekeningen voor meer verkeersveiligheid in Groenestraat en Kleine Moststraat, stadsbestuur maakt werk van wegversmallingen Charlotte Degezelle

19u47 0 Roeselare De Groenestraat en de Kleine Moststraat moeten verkeersveiliger. Met die boodschap, en een petitie met 114 handtekeningen, trokken een 30-tal bewoners maandagavond naar het stadhuis. Ze klagen over te hoge snelheid, een veelvoud aan vrachtwagens en een gevaarlijke situatie voor de zwakke weggebruikers. De buurt wil in eerste instantie een verbod voor zwaar verkeer maar eveneens overleg met de stad voor bijkomende maatregelen. Het stadsbestuur heeft nu al een voorstel klaar met wegversmallingen maar gaat verder in gesprek met de buurt.

“Vorige week nog deden zich vier voorvallen voor in onze buurt”, opent buurtbewoner Johan D’Hoop. “Een vrachtwagen raakte van de weg en het duurde drie uur voor die uit de gracht gehaald kon worden, een vrachtwagen die aan de grens van Oostnieuwkerke geconfronteerd werd met het verkeersbord dat voertuigen van meer dan 7,5 ton niet door mogen moest kilometers ver achteruit rijden, een bewoner werd nipt niet aangereden door een roekeloze chauffeur en een vrachtwagen die naar het bedrijf Barias moest was opnieuw niet op de hoogte dat hij niet langer via de Veldbosstraat kan rijden maar de Oostnieuwkerksesteenweg moet nemen. De verkeerssituatie in de Groenestraat, tussen de Rijksweg en de grens met Oostnieuwkerke, en in de Kleine Moststraat baart ons al langer zorgen. We gaven al verschillende signalen aan de stad.”

En dat leidde in het voorjaar van 2019 tot rijbaankussens die ondertussen ook opnieuw verdwenen. “Ondertussen zijn er werken in de Roeselaarsestraat, de belangrijke verbindingsweg tussen Moorslede. Dat heeft een impact op de landelijke wegen op De Ruiter en dus ook op de Groenestraat. Ook de afschaffing van de Veldbosstraat en de bouw van de serres laar zich voelen”, zegt Johan. “Omdat het stadsbestuur de situatie niet aanpakte en er dus geen verbetering kwam, namen wij het initiatief tot een petitie. We verzamelden 114 handtekeningen van mensen op 67 adressen. ” Grote bezorgdheden van de bewoners van de Groenestraat, tussen de Rijksweg en de grens met Oostnieuwkerke, en de Kleine Moststraat zijn het ontbreken van een fietspad en, vanaf de Piljoenstraat, geen voetpad, overlast van tientonners door de recente knip in de Veldbosstraat en overdreven snelheid. “Concreet willen we een verkeersbord aan het begin van de Groenestraat dat erop wijst dat voertuigen vanaf 7,5 ton niet toegelaten zijn, uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen. Daarnaast willen we graag constructief overleg over andere verkeerstechnische maatregelen die moeten leiden tot een verkeersveilige buurt.”

Het stadsbestuur is niet doof voor de bezorgdheden in de buurt. Nog voor de afgifte van de petitie gingen ze al in overleg met zowel de politie als de Fietsersbond om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. “Uit snelheidscontroles en flitscontroles blijkt dat het wenselijk is om snelheidsremmende voorzieningen te realiseren om de snelheid in de Groenestraat te verlagen en de leefbaarheid te verhogen”, reageert mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V).”Momenteel ligt er een voorstel op tafel met verschillende wegversmallingen op nog nader te bepalen locaties. We legden dit al voor aan de politie en de Fietsersbond. Die laatste suggereerde nog om ter hoogte van de versmallingen fietssuggestiestroken aan te brengen. Vrijdag bespreken we het voorstel opnieuw en dan gaan we communiceren met de buurt. We nemen ook het voorstel om een verkeersbord dat zwaar verkeer weert mee en schreven bovendien onlangs ook nog een brief naar Baris om hen erop te wijzen dat zij medeverantwoordelijk zij en naar hun leveranciers moeten communiceren dat zij voortaan enkel nog via de Oostnieuwkerksesteenweg te bereiken zijn.”