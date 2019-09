11.trail nu ook voor minder geoefende lopers CDR

02 september 2019

07u25 0 Roeselare Voor het vierde jaar op rij wordt geld ingezameld voor 11.11.11 via de 11.trail die op zondag 20 oktober wordt gelopen. De trail is er voortaan niet alleen voor ervaren lopers en wandelaars, maar ook minder geoefende lopers kunnen dit jaar deelnemen.

“De succesformule blijft dezelfde. Wij bieden een verrassend parcours van ongeveer 10 kilometer door de binnenstad aan, langs diverse openbare en privé-gebouwen. Verschillende muziekgroepen, dansgezelschappen, theatergroepen en zoveel meer verzorgen de animatie langs het parcours”, vertelt Stefaan Devarrewaere. “Nieuw dit jaar is dat het wandelparcours van 5 kilometer ook open staat voor lopers. Hiermee krijgen ook de minder geoefende lopers de kans om mee te doen. Bovendien hebben we een nieuwe website voor een nog betere service zoals directe online betaling bij inschrijving. Op de website kan iedere loper een loopgroep aanmaken. Wie wil kan zich extra laten sponsoren door vrienden of familie.” Dankzij de vele sponsors van het loopevent kan het inschrijvingsbedrag straks integraal worden overgemaakt aan 11.11.11. wiens campagne dit jaar focust op ‘changemakers’, mensen die strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering en uitbuiting door de grote multinationals. “Onder ons 11 grootste sponsors organiseren we een ludieke competitie. Ze moeten proberen zoveel mogelijk personeelsleden of klanten te laten inschrijven onder hun bedrijfsnaam. De 3 bedrijven met de meeste inschrijvingen winnen een sportieve teambuilding aangeboden door Vision 21 sportclub.”, weet Stefaan. De 11.trail wordt opnieuw uitgedragen door 11 meters en peters zijnde Stijn Dejonckheere, Kris Declercq, Ann Vansteenkiste, Jurgen Meerschaert, Emma Boone, Rita Demaré, Stefaan Beel, Kourosh Mohammadi, Renilde Rommens, Warren Houthaeve (MC Double U) en Gino Devriendt.

Op zondag 20 oktober start de eerste lopersgolf om 9u30 in de Burgerschool. Lopers kunnen kiezen of ze het volledige parcours of het verkorte wandelparcours van vijf kilometer lopen. Na de lopers starten om 10.15 uur de wandelaars aan het wandelparcours van 5 km. Deelnemen kost 11 euro, kinderen tot en met 12 jaar die meewandelen en houders van een vrijetijdspas betalen 5,5 euro. De 11.trail, een samenwerking tussen de 11.11.11-comités van Roeselare en Hooglede, maakt dit jaar ook deel uit van het criterium Roeselare Loopt. Meer info en inschrijven via www.11trail.be.