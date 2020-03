11 coronapatiënten in AZ Delta, waarvan één op intensieve zorg Alexander Haezebrouck

17 maart 2020

13u45 31 Roeselare Het AZ Delta vangt sinds deze morgen elf coronapatiënten op. Een daarvan ligt op intensieve zorg. Nog eens 68 patiënten zijn mogelijk besmet, ook zij liggen op isolatie in een van de corona-afdelingen van het AZ Delta.

De coronapatiënt die op intensieve ligt, ligt in campus Wilgenstraat in Roeselare. Daar boden zich tegen deze morgen 43 patiënten aan met symptomen van corona. Zeven daarvan zijn al positief bevonden. AZ Delta heeft sinds maandag drie corona-afdelingen ingericht in Menen, Torhout en Roeselare. Daar is telkens plaats voor dertig bedden. De afdelingen zijn gescheiden tussen patiënten die besmet zijn en patiënten die mogelijk besmet zijn en hun resultaten afwachten. Die afdelingen worden nu dus al goed gebruikt. In de campus in Menen worden al drie patiënten opgevangen met corona, nog eens acht zijn mogelijk besmet. In Torhout verblijven zeventien patiënten die mogelijk besmet zijn.