1 miljoen euro Europese middelen voor West-Vlaanderen in kader van Brexit CDR

04 februari 2020

07u16 0

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voorziet een budget van één miljoen euro voor West-Vlaamse initiatieven in het kader van de Brexit. “Brexit is een realiteit. Wat ook de uitkomst van de onderhandelingen is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, bedrijven zullen gevolgen ondervinden”, zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). “West-Vlaanderen is de provincie die het hardst kan worden getroffen door de Brexit. De Europese middelen zijn gericht op de meest kwetsbare sectoren van de West-Vlaamse economie: voeding, kunststoffen, rubber en textiel en machinebouw. Het is belangrijk om vanuit West-Vlaanderen een duidelijke internationale strategie te hebben om deze uitdaging aan te pakken.” Concreet kunnen bedrijven zich tot 21 februari aanmelden en vervolgens hebben ze tot 3 april tijd om een uitgewerkt projectvoorstel in te dienen. Projecten die in aanmerking komen hebben aanpassingen van bedrijfsstrategieën voor ogen, zijn erop gericht om filialen van internationale bedrijven in West-Vlaanderen te houden of trekken buitenlandse bedrijven aan die zich vanwege de Brexit wensen te herlokaliseren naar West-Vlaanderen. Geselecteerde projecten moeten ook passen in het bestaande strategisch plan West Deal. Dat is een plan van de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM die een duurzame economie in West-Vlaanderen wil realiseren.