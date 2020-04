1.238 Roeselaarse ondernemingen krijgen hinderpremie toegekend Charlotte Degezelle

29 april 2020

17u33 0

Voor veel bedrijven, zelfstandigen en ondernemingen is de impact van de coronacrisis enorm. De Vlaamse regering heeft voorzien in een aantal steunmaatregelen. Zo kunnen lokale handelaars via de hinderpremie en compensatiepremie een financieel duwtje in de rug krijgen in deze moeilijke tijden. De corona hinderpremie is er gekomen om ondernemingen en winkels bij te staan die hun locatie verplicht moeten sluiten door de federale richtlijnen, op advies van de Nationale Veiligheidsraad. Ook zij die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies ondergaan, kunnen een compensatiepremie aanvragen. Ook tal van Roeselaarse ondernemers hebben de premies aangevraagd. De cijfers werden vandaag door Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) bekend gemaakt aan burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Aan 1.238 ondernemers in Roeselare wordt de hinderpremie toegekend”, weet hij. “ 1.045 ondernemers kregen die ondertussen ook al uitbetaald. Er werden eveneens 785 dagvergoedingen uitbetaald. We zijn blij met deze steun aan onze economie. Hopelijk kan het de ondernemers enige zuurstof bieden om deze coronaperiode te overbruggen.”