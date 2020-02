1.000e wilgenpoot van het seizoen uitgedeeld Charlotte Degezelle

22 februari 2020

Voor het zesde jaar op rij pakken de Provincie West-Vlaanderen en het Stad-Land-schap uit met de actie ‘Bewilg het landschap’ waarbij je gratis wilgenpoten kan bestellen voor je tuin of weide. Op het Rumbeekse recyclagepark vond zaterdagochtend een ophaalmoment plaats waar schepen voor natuur en bosaanplant Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers) enkele cijfers op een rij zette. “Deze winter bestelden 110 inwoners ’t West-Vlaamse hart samen 1.114 gratis wilgenpoten. De 1.000e wilgenpoot van dit seizoen wordt trouwens vandaag hier opgehaald. Sinds de start van de actie zijn er in totaal al 5.734 knotwilgen geplant, waarvan 459 in Roeselare.” Piet Naessens uit Rollegem-Kapelle haalde niet minder dan 25 wilgenpoten op. “Ik ga die planten aan m’n weide langs de Roeselarestraat”, zegt hij. “Zo lever ik graag mijn bijdrage.” Want knotwilgen zorgen er niet alleen voor dat drassige weilanden droger worden, ze bieden eveneens een schuilplaats aan onder meer bijen en steenuilen, houden beekkanten vast, verfraaien het landschap en zijn een echte houtmijn.

’t West-Vlaamse hart stuurt jaar na jaar een vrijwillige knotploeg uit voor wie moeilijk zelf kan instaan voor het onderhoud van z’n knotwilgen. “De vraag voor het knotten van bomen stijgt jaarlijks”, weet Roeland Vanlerberghe, coördinator van ’t West-Vlaamse Hart. “We zijn dan ook op zoek naar knotters die de ploeg willen versterken.” Meer via www.westvlaamsehart.be.