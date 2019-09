“Wie in de fout ging, moet KSV Roeselare verlaten!” Na teruggedraaid faillissement KSV Roeselare: supporters eisen duidelijkheid over scheefgegroeide situatie CDR

27 september 2019

20u49 0 Roeselare De supporters van KSV Roeselare willen dat de voetbalclub uit 1B lessen trekt uit het faillissement dat eerder deze maand werd herroepen door de Ondernemingsrechtbank van Kortrijk. Net voor en tijdens de match tegen KVC Westerlo gaven ze vrijdagavond een duidelijk signaal. De supporters vragen totale transparantie over waar het fout liep en willen dat de verantwoordelijken vertrekken. “Zo snel mogelijk moeten de juiste oplossingen genomen worden om uit deze impasse te raken en van KSVR opnieuw een eersteklasser te maken op alle vlakken ”, klinkt het.

Hoogdringend noemen de supporters van KSV Roeselare hun interventie in het faillissementsverhaal. Net voor de match tegen KVC Westerlo verzamelden ze in supporterscafé De Bolle om hun standpunt duidelijk te maken. “Het recht moet geschieden”, opent woordvoerder Dirk Van Hecke. “10 september zal bij iedere KSVR-medewerker, -speler, -sponsor en -supporter in het geheugen gegrift blijven als één van de zwartste dagen in de geschiedenis van de club. Het faillissement kwam als een donderslag bij heldere hemel en wanbeleid bleek de oorzaak van deze terechte uitspraak. Al snel werd duidelijk wie de verantwoordelijken zijn. Namen gaan we niet noemen maar leveranciers werden zeer lang niet betaald en herinneringen naar de prullenmand verwezen. Tot één leverancier het aandurfde verdere stappen te zetten. Het onderzoek van de curator en de uitspraken van de voorzitter van de rechtbank waren niet mals en logen er niet om. Bij ieder bedrijf zou de verantwoordelijke de dag zelf zijn bureel moeten leeg maken. Niet bij KSVR. En uit pure schaamte zouden de verantwoordelijken de eer aan zichzelf moeten houden en in het belang van de vereniging plaats moeten ruimen. Opnieuw niet bij KSVR.”

Sinds het herroepen van het faillissement door de Kortrijkse Ondernemingsrechtbank laat de kwestie de supporters niet los. Ze eisen duidelijkheid. “Er bereikten ons getuigenissen en bewijzen van zaken die onvoorstelbaar zijn. Zo is de kas van de jeugdwerking, vroeger de parel op de kroon van KSVR, leeggehaald. Die werking werd misbruikt en er werd een ongezonde werksfeer gecreëerd. Niemand durfde of mocht spreken uit vrees voor hun job, hun passie. Ook supporters die hun mening zeggen, worden gewaarschuwd voor verdere stappen. Hoe laag kan men zakken? Wij hebben als supporters gelukkig wel de luxe van spreekrecht en moeten ons vragen stellen. We willen geen heksenjacht openen, maar de situatie is de laatste jaren scheefgegroeid en een aantal mensen liet hun eigen belang primeren boven dat van de vereniging. Wij willen weten wat er gebeurd is en hoe het zover is kunnen komen. Wie zijn de verantwoordelijken van het verkeerd lopen? Wie zijn de bestuursleden en wat is hun aandeel hierin? Wanneer komt er duidelijkheid over de nieuwe eigenaars? Bovendien is er ondertussen nog niets veranderd. Het blijft vooral oorverdovend stil langs officiële zijde.”

Naast volledige transparantie willen de supporters ook dat de toekomst van hun KSVR veilig gesteld wordt. “Wie zo zwaar in de fout ging, moet KSVR zo snel mogelijk verlaten. Er moet een nieuwe wind komen. We vragen in het belang van KSVR dat iedereen zijn verantwoordelijkheden opneemt en dat de juiste oplossingen genomen worden voor de club. We rekenen op hun goodwill, maar gaan als er niets gebeurd verdere stappen zetten.”