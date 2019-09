‘Vergeten’ auto terecht na oproep LSI

11 september 2019

08u16

Bron: LSI 0 Roeselare Na een oproep op Facebook en de media is de zilverkleurige Volvo V50 van een vrouw uit Koolskamp (Ardooie) terecht. De wagen kon in de Iepersestraat teruggevonden worden.

Monique Pollet ging vrijdag haar echtgenoot Luc Dorny (66) in het ziekenhuis bezoeken. Hij herstelt er nadat hij op 21 augustus in Bikschote (Langemark-Poelkapelle) zwaargewond raakte bij een ongeval met zijn quad. Na het ziekenhuisbezoek ging de vrouw nog een koffietje drinken in het centrum van Roeselare. Toen ze naar huis wilde terugkeren, vond ze haar wagen niet meer terug. Door alle drukte en commotie gewoon vergeten waar het voertuig geparkeerd stond. Een eerste zoekactie leverde niets op maar ondertussen kon de wagen in de Iepersestraat teruggevonden worden.