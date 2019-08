UiTinMidwest organiseert laatste editie van Jazzcircuit CDR

27 augustus 2019

14u06 1 Roeselare UiTinMidwest, de cultuurwerking van projectvereniging BIE, actief in regio Roeselare, plaatst dit najaar de spots voor de vijfde en laatste keer op het kruim van de hedendaagse jazzscène met Jazzcircuit ‘19.

Starten doen ze dit jaar met de tweedelige lessenreeks ‘Meeting Miles’ van JazzLab. Meesterverteller Frederik Goossens loodst je op 20 september in K-Trolle in Roeselare en op 29 september in het Roeselaarse café Breda Jazz doorheen de geschiedenis van de jazz met als rode draad de opmerkelijke carrière van Miles Davis, zonder twijfel een van de meest aantrekkelijke en invloedrijke figuren van de Amerikaanse muziek. Inschrijven kan via info@bienet.be. Deelnemen is gratis, de syllabus kost vijf euro.

Daarnaast is de affiche goed gevuld met gevestigde waarden, zoals Gwen Cresens, Bart Van Caenegem, Jozef Dumoulein, Chantal Acda, Eric Thielemans, Wasdaman, Les Bandits en het Rony Verbiest Trio. De internationale toets is afkomstig van het kwintet rond de Noorse trompettist Mathias Eick, die tijdens zijn Europese tour ook halt houdt in Roeselare.

Ook jonge muzikanten blijven niet in de kou staan. Tijdens een workshop in Hooglede toveren ze afgedankte voorwerpen om tot instrumenten, terwijl ze in Staden een eigen band vormen. Ook de jam in De Leest, ondertussen een traditie, mocht niet ontbreken op de affiche. De jazzafdelingen van Art’iz en STAP slaan opnieuw de handen in elkaar voor een stomende late night jam. Iedereen die graag eens wil jammen met enkele (semi-) professionele muzikanten uit de regio is welkom op zaterdag 28 september in De Leest in Izegem. De partituren zijn vanaf 2 september te downloaden op www.jazzcircuit.be. Daar vind je ook alle info over de concerten, de locaties en tickets.