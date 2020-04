Uitbaatster kledingzaak Ticano overleden, ook echtgenoot met coronavirus in ziekenhuis: “Blijf in uw kot, straks verlies ik beide ouders” LSI

04 april 2020

15u03

Bron: LSI 2 Roeselare In Roeselare is onverwacht Marie-Claire Helman (55) overleden. Ze was samen met haar man Norbert Lammens en dochter Tina uitbaatster van kledingzaak Ticano, waar dames en heren met een maatje meer terecht konden. Echtgenoot Norbert is getroffen door het coronavirus en zal de afscheidsplechtigheid in het beste geval vanop afstand in zijn ziekenhuisbed kunnen volgen.

Marie-Claire is bij haar thuis overleden aan een hartfalen. “We vermoeden dat het coronavirus haar te pakken had en oversloeg op haar hart”, vertelt dochter Tina. “Ze was al enkele dagen kortademig en had last van hoestbuien.” Tot een test of een ziekenhuisopname kwam het niet meer.

Marie-Claire was vooral een heel sociale vrouw die leefde voor haar gezin en familie. Net als Norbert en Tina was Marie-Claire al sinds jaar en dag een heel trouwe supporter van volleybalteam Knack Roeselare. De club betuigde op haar website al haar oprechte deelneming. In 1992 richtte ze samen met Norbert Ticano op, de winkel waar ondertussen dochter Tina ook al enkele jaren actief is. Het afscheid van Marie-Claire zal in intieme kring in de aula van begrafenisondernemer Commeyne plaatsvinden. Online condoleren kan.

Echtgenoot Norbert is met zekerheid getroffen door het coronavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. “Het gaat niet de goede kant uit”, aldus Tina. “Vandaag is hij naar Roeselare gebracht om aan de beademing te liggen. In het beste geval zal hij de afscheidsplechtigheid noodgedwongen op afstand moeten volgen. Hopelijk slaat hij er zich door. Stel je voor dat ik door het virus mijn beide ouders moet afgeven. Dan zou ik als enige troost hebben dat ze opnieuw samen zouden zijn. Daarom maakt het me nu zo boos als ik nog altijd jongeren samen op een bankje zie zitten. Het lijkt allemaal veraf maar dat is niet zo. Ik kreeg zelfs commentaar toen ik met een mondmasker boodschappen deed. Toen ik antwoordde dat ik mogelijk mijn twee ouders zou moeten afgeven, was de repliek heel wat minder.”

“Ook wij reageerden aanvankelijk wat lacherig en relativerend toen we de winkel moesten sluiten. Maar ondertussen is overduidelijk dat het nodig is. Ik kan niet genoeg benadrukken: blijf in uw kot!” Marie-Claire laat naast haar echtgenoot en dochter nog twee kleinkinderen achter.