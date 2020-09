’t Souffleurke annuleert eigen oktoberproductie, maar pakt uit met coronaproof gastvoorstelling CDR

23 september 2020

Theater ’t Souffleurke besloot omwille van de coronamaatregelen om hun voorziene oktoberproductie ‘Hartelijk Gecondoleerd’ uit te stellen naar oktober 2021. Omdat ze hun publiek toch niet helemaal met een theaterhonger willen laten zitten, pakken ze daarentegen uit met de gastvoorstelling ‘ Held!?’, die ze wel volledig coronaveilig kunnen organiseren. “Het publiek kan dus met een gerust hart toch een streepje theater meepikken”, zegt Lorenzo Dejonghe van’t Souffleurke. “Vanwege de beperkte bezetting worden de tickets enkel online verkocht, en niet aan de kassa.” ‘Held !?’ wordt gebracht door acteurs Bart Claeys en Thomas Demeulenaere. Dit alles onder muzikale begeleiding van Thomas Camerlynck. De regie is in handen van Eric Meirhaeghe. Er zijn voorstellingen op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober in zaal OCAR op het Rumbeekse Kerkplein. Een kaartje kost 8 euro. “We toveren de zaal om in een groot gezellig theatercafé met tafels en stoelen per gereserveerde bubbel. De bediening van drank en een hapje gebeurt door de leden van ’t Souffleurke”, weet Lorenzo. “Vandaar ook de knipoog naar ‘TheaterTournee in ‘t Café’. Bart Claeys toert al tien jaar onder deze titel in cafés en horecazaaltjes met zijn eigenste AMA-theater.” Tickets kan je hier bestellen.