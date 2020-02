’t Motje feest in carnavalshoofdstad Aalst Charlotte Degezelle

25 februari 2020

15u22 4

In Roeselare wordt carnaval pas op 13, 14 en 15 maart gevierd, maar de leden van RCV ’t Motje konden zo lang niet wachten. Maandag trokken ze als opwarmertje voor de carnavalsfestiviteiten in de Rodenbachstad naar Aalst, de stad met de stevigste carnavalsreputatie van Vlaanderen. 66 carnavalisten vertrokken om klokslag 11.11 uur aan hun uitvalsbasis café ‘t Motje langs de Rumbeeksesteenweg. Per bus ging het richting Ajuinenstad waar ze genoten van de stoet.