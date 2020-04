’t Hope krijgt financiële steun van Welzijnszorg CDR

25 april 2020

09u02 0

’t Hope vzw is één van de 25 West-Vlaamse armoedeprojecten die van Welzijnszorg financiële steun krijgen voor de extra kosten die ze maken om hun werking gaande te houden tijdens de coronamaatregelen. “Als alternatief op onze groepsbijeenkomsten organiseren we een gratis soepbedeling aan huis. Heel wat leden van onze Welzijnsschakel signaleren financiële problemen als gevolg van de corona-crisis. Men is genoodzaakt duurdere merkproducten te kopen in de supermarkt, want de rekken met betaalbare witte producten blijven leeg”, klinkt het bij ’t Hope. Welzijnszorg voorzag zelf al 50.000 euro om projecten in Vlaanderen en Brussel te steunen, maar hoopt ook op giften voor hun Corona-noodfonds. Een gift kan via welzijnszorg.be/samentegencorona of via overschrijving naar BE21 0000 0000 0303 met gestructureerde mededeling 201 1000 14020.