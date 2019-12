’t Goede Doel en Lingerie Ohlala geven oude beha’s een tweede leven CDR

11 december 2019

07u49 0

Vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen, met thuishaven in het voormalige Rumbeekse gemeentehuis, is in de prijzen gevallen. Dankzij Lingerie Ohlala in Lendelede kunnen ze honderden beha’s uitdelen aan kansarmen in de regio. Lingerie Ohlala deed een oproep om oude beha’s in de maand november binnen te brengen in de winkel. In ruil kreeg de klant 10 euro korting bij aankoop van een nieuwe beha. Meer dan 700 beha’s werden zo binnengebracht en na een grondige sortering bleven er nog honderden draagbare en fris gewassen beha’s over. Deze zullen hun weg vinden naar minder begoede mensen uit de regio via vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen. “Wij bedelen vooral kledij, schoenen en speelgoed maar vorig jaar konden we voor het eerst beha’s aanbieden dankzij de inruilactie van Ohlala”, vertelt Roos Desnouck van vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen “Dit was een echt succes want vele dames konden op die manier voor het eerst een mooie en kwalitatieve lingerie dragen, wat zeker ten goede komt aan hun zelfrespect.” Ook Lot Decock van Lingerie Ohlala houdt een warm gevoel over aan de actie. “Deze actie kent ieder jaar een groot succes. De meeste beha’s die binnen komen zijn lang niet versleten. Vaak zijn de dames veranderd van maat of wil men graag een nieuw modieus motief. Het is mooi dat die nog heel degelijke beha’s op die manier nog een zinvolle bestemming krijgen.”