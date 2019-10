~stil.te wint Cultuurtrofee CDR

19 oktober 2019

Nadat vorig jaar de zware metalen van Spoil Engine aan de haal gingen met de Roeselaarse Cultuurtrofee is deze zaterdag uitgereikt aan ~stil.te, de multimediale veertiendaagse die door de pastorale eenheid Sint-Franciscus georganiseerd werd in het najaar van 2018. De Cultuurtrofee is traditioneel weggelegd voor een Roeselaarse persoon, vereniging, groep of instelling die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd heeft of die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele vlak. Met ~stil.te bracht de pastorale eenheid Sint-Franciscus een gevarieerd programma waarmee zee onbevangen en in een open geest de dialoog over het thema ‘stilte’ wilden aangaan.