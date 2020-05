‘Spriete’ van café De Commerce brengt pintjes aan huis per bakfiets tegen één euro: “Ik mis m’n trouwe klanten gewoon enorm” Charlotte Degezelle

07 mei 2020

15u07 23 Roeselare Het gemis van z’n klanten wordt Enrique - Spriete- Espriet te veel. Daarom bundelde de zaakvoerder van het Hoogleedse café De Commerce de krachten met de Roeselaarse fietsenhandel Atom 6 Bikestore.

“Zaterdag ga ik, in koerstenue en met een door Atom 6 Bikestore gesponsorde bakfiets op pad. Het is de bedoeling om m’n trouwe klanten, die het voorbije jaar zijn uitgegroeid tot echte vrienden, te bevoorraden met frisse pintjes en frisdrank”, vertelt Enrique. “Na bijna twee maanden begin ik hen echt wel fameus te missen. Rijk ga ik niet worden van m’n actie, want ik vraag maar één symbolische euro voor een drankje. Ik doe het vooral voor de fun. Klanten kunnen hun drankje bestellen via de Facebookpagina van De Commerce en dit ten allerlaatste op zaterdagochtend. Op basis van hun adressen ga ik dan een route opmaken en vanaf ’s middags ga ik op pad. Ik beperk me wel tot Hooglede, Staden en Roeselare. Een kameraad zal me volgen met een bestelwagen zodat ik niet telkens naar het café terug moet als m’n voorraad drank op is.” Enrique is totaal geen getrainde fietser. “Gelukkig heb ik wel wat conditie door het boksen en drink ik zelf geen bier, maar ik vermoed dat het best wel pittig wordt. Ik heb nu al 20 adressen waar ik verwacht word. Maar met wat muziek mee op de fiets zal ik er proberen een sportief feestje van te maken.”