“Smout, vet, espe en spek!” The Blik Dooze Band International wil iedereen laten meezingen met culthit ‘t Zwien Charlotte Degezelle

15 april 2020

10u47 12 Roeselare The Blik Dooze Band International wil de lockdown opfleuren met een dosis West-Vlaamse ambiance. Hiervoor dagen ze iedereen uit om in hun kot mee te zingen met de culthit ’t Zwien en dit op video vast te leggen. Al die ingestuurde filmpjes worden straks gemonteerd tot de ‘langste cantus van het West-Vlaamse volkslied’ waarvan de videoclip op de wereld wordt losgelaten zodra de coronamaatregelen versoepeld worden.

‘Smout, vet, hespe en spek.’ Geen enkele West-Vlaming die het refrein van het West-Vlaamse volkslied ’t Zwien niet luidkeels meezingt. Nochtans is het nummer al meer dan 30 jaar oud. “Met O’djavel namen we ’t Zwien voor de eerste keer op in 1986, in een kleine opnamestudio boven café ’t Damberd op de Gentse Korenmarkt”, herinnert Robrecht Vanhuyse zich. “Eigenlijk is het een West-Vlaamse bewerking van het Duitse drinklied ‘Trink, Trink, Brüderlein Trink’. De tekst van ’t Zwien is geschreven door Michel Vercruysse, de oom van Karel Vercruysse die ook actief was bij O’djavel. Wij bewerkten die nog lichtjes en namen het nummer vervolgens op in ons repertoire.”

Ode aan het varken

O’djavel bestaat ondertussen al lang niet meer, maar ’t Zwien groeide uit tot een echte West-Vlaamse klassieker. “’t Zwien is ooit uitgeroepen tot het meest meezingbare West-Vlaamse lied, voor nummers van Filip Kowlier en Willem Vermandere, en is zelfs opgenomen in de studentencodex. Ook tijdens elk optreden van The Blik Dooze Band International is en blijft het nummer een must, het wordt nog steeds gedraaid tot in jeugdcafés toe en vorig jaar nog namen we op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk, vlakbij de Broeltorens waar toen tijdelijk de sculptuur ‘Ode aan het varken’, een videoclip voor ’t Zwien op”, vertelt Robrecht.

Maar waar heeft ’t Zwien die cultstatus eigenlijk aan te danken? “Het is een makkelijke meezinger met een tekst die hel dichtbij ons dialect staat en de melodie van het lied zit er ondertussen bij velen echt ingebakken”, aldus Robrecht. “Het is een stukje echte West-Vlaamse leute en bovendien mogen we niet vergeten dat onze provincie nog altijd bijna meer varkens dan inwoners telt.”

Ketting van ambiance

Door de coronacrisis zijn er nu echter weinig redenen om ‘’t zwien deur de bjèten joagen’. Dat weet Robrecht als de beste. “Alle optredens van The Blik Dooze Band International zijn geannuleerd, de Rodenbach Stadskroegentocht die ik jaarlijks organiseer is afgelast en ook mijn evenementenbureau Multiple Choice deelt in de klappen”, zegt hij. Maar Robrecht stuurt elke dag wat muziek de wereld in via zijn Facebookpagina en lanceert nu, op aangeven van z’n kameraad Stefan Wybo, een nieuw initiatief dat voor wat ambiance tijdens de lockdown moet zorgen. “Het is Stefaan die op het idee kwam om werk te maken van de ‘langste cantus van het West-Vlaamse volkslied’. Toen hij me erover belde, was ik het idee meteen genegen.” De 4 leden van The Blik Dooze Band International, zijnde naast Robrecht ook Rumbekenaar Jef Vansteeland, Kortrijkzaan Erwin Busschaert en Rudy Degryse uit Koolskamp, namen samen, maar elk vanuit hun kot, een filmpje op waarin ze ’t Zwien brengen. “Bedoeling is nu dat alle West-Vlamingen zelf aan de slag gaan en een filmpje maken waarin ze ’t Zwien zingen. Zo creëren we een lange ketting van leute en ambiance. Alle filmpjes kunnen, best via WeTransfer, ingestuurd worden naar hetzwien.cantus@gmail.com en Stefaan zal die allemaal aaneen monteren. Het eindresultaat, de ‘langste cantus van het West-Vlaamse volkslied’, willen we op het einde van de coronacrisis, als de maatregelen versoepeld worden en we weer buiten mogen, online lanceren.”

De oproep om mee te zingen vind je hier:

Benieuwd naar de videoclip die vorig jaar in Kortrijk werd opgenomen? Die zie je hier: