Sinds maart al 796 coronaboetes in Roeselare uitgeschreven Valentijn Dumoulein

14 september 2020

16u27 0 Roeselare Tussen maart en 19 augustus zijn in Roeselare in totaal 796 coronaboetes uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van de stad die gemeenteraadslid Filip Deforche (Vlaams Belang) opvroeg. Het gaat vooral om inbreuken op het verplaatsing- en samenscholingsverbod en de verplichte mondmaskerdracht.

In maart werden 153 inbreuken geregistreerd, in april 443, in mei 99. In juni was er sprake van 7 boetes, in juli van 5. In augustus waren er nog eens 89 vaststellingen. “In de eerste maanden ging het voornamelijk om inbreuken op het samenscholings- en verplaatsingsverbod”, zegt Filip Deforche. “Tussen eind juli en midden augustus ging het vooral om inbreuken op de verplichte mondmaskerdracht in afgebakende zones.”

Voornamelijk mannen

Uit de cijfers blijkt verder dat 92 procent van de overtreders mannen zijn, 4 procent is minderjarig en 40 procent is tussen de 18 en 29 jaar. Deforche vroeg ook op in welke mate de bewaking in parken en bossen gebeurt. “Ik heb de indruk dat er bijvoorbeeld in en rond het Geitepark nogal wat inbreuken zijn”, zegt hij. De stad bevestigt dat niet. “Er dient voorzichtig omgesprongen te worden met indrukken en het stigmatiseren van locaties”, klinkt het daar. “Er is heel wat toezicht voorzien, in het bijzonder binnen de kleine ring en op potentieel drukkere locaties. Dit toezicht wordt uitgevoerd door politie, zowel in uniform als anoniem en gemeenschapswachten. In de winkelstraten en op marktdagen worden verder stewards ingezet. “