Rotaryclubs schenken minibus aan ‘t Ferm

09 januari 2020

Op ’t Capellehof mocht Danny Demeersseman, coördinator van het kleinschalig huiselijk dagcentrum ’t Ferm, de sleutels van een gloednieuwe minibus in ontvangst nemen uit handen van Rik Decock en Yves Peene, voorzitters van Rotary Club Izegem en Roeselare Mercurius. De centen voor de aankoop van die bus werden onder meer bijeengesprokkeld via de Izovino kunst- en wijnproeverij maar ook dankzij steun van het N.V.S.G. en de Rotary Foundation, twee organisaties die binnen de koepel van Rotary ondersteuning verlenen aan sociale projecten. “.Ons doel was met onze steun een wezenlijk verschil te maken, te zorgen dat het dagcentrum echt een grote stap vooruit kan zetten en ik denk dat we hierin geslaagd zijn”, aldus Rik Decock. De minibus wordt met open armen ontvangen door ’t Ferm. “Sinds de wijziging binnen het Persoonsvolgend budget (P.V.B.) worden de vervoerskosten niet meer gesubsidieerd. Deze minibus is dan ook een geschenk uit de hemel want zo besparen we onze gasten een aanzienlijk deel van deze kosten”, besluit Danny Demeersseman.